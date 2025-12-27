پخش زنده
جزئیات و جوایز جشنواره تولید محتوای بینالمللی گردشگری ایران اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما جشنواره تولید محتوای بینالمللی گردشگری ایران با هدف ترویج و ارتقاء ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی این سرزمین کهن، توسط دانشگاه آزاد اسلامی یزد و با همکاری دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طراحی شده است.
این جشنواره فرصتی برای هنرمندان، تولیدکنندگان محتوا، فیلمسازان و تم میعلاقهمندان به حوزه گردشگری است تا خلاقیتهای خود را به نمایش بگذارند و داستانهای منحصربهفرد این سرزمین را روایت کنند.
زمان جشنواره با هفته گردشگری از ۱۰ مهر آغاز شده و تا نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران در ۲۵ بهمن ادامه دارد.
مهلت ارسال محتواها و تولیدات تا ۲۰ دی است. محتواها باید در قالب ویدئو دو زبانه متناسب با مخاطب بینالمللی و با رویکرد ایران سرزمین تجربههای ناب باشد.
محورهای اعلام شده برای تولید محتواها شامل تاریخ، فرهنگ، دلایل سفر به ایران، خوراک ایرانی، طبیعت، آیین و رسوم، سلامت دینی و معنوی است که به معرفی ایران و تنوعبخش گردشگری این سرزمین بپردازد.
برای شرکت در این جشنواره هیچ محدودیت سنی جنسی و شغلی تعیین نشده است. هر شرکتکننده میتواند حداکثر سه محتوا در قالب ویدئو به دبیرخانه این جشنواره ارسال کند.
همچنین محتواها نباید در قالب تجاری و معرفی برند یا تبلیغات خاصی باشد. مالکیت محتواها با ذکر تولیدکننده در اختیار دبیرخانه جشنواره است. جوایز جشنواره به سه نفر اول در سه گروه متناسب با مدت زمان تولید محتواها اهدا خواهد شد که مجموعاً ۹ نفر میشوند یک جایزه هم با نگاه مردم اختصاص مییابد.
آثاری که پس از انتشار، بازخورد و توجه مردم را به همراه داشته باشد، توسط داوران حرفهای رسانه و گردشگری ارزیابی میشوند تا بهترین روایتها انتخاب شوند.
جوایز برای نفر اول هر دسته ۵۰۰ میلیون ریال، نفر دوم ۳۰۰ میلیون ریال، و نفر سوم ۲۰۰ میلیون ریال، جایزه ویژه مردمی هم ۳۰۰ میلیون ریال، تعیین شده است.
برگزیدگان ۲۵ بهمن همزمان با نوزدهمین نمایشگاه گردشگری تهران معرفی و از آنها تقدیر میشود.
پایگاه رسمی این جشنواره برای دریافت اطلاعات بیشتر: WWW.IRANNAVIGUIDE.COM