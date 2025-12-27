تجلیل آموزش و پرورش از سرمربی تیم ملی اسکیت بانوان
تجلیل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از افتخار آفرینی سرمربی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان جمهوری اسلامی ایران
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، در آیینی در آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد، از نجمه عبداللهپور سرمربی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان جمهوری اسلامی ایران بهپاس افتخارآفرینی در میادین ملی و بینالمللی با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
در این آیین که با حضور مسئولان آموزش و پرورش استان برگزار شد، از تلاشها و موفقیتهای نجمه عبداللهپور، دبیر تربیتبدنی شهرستان بویراحمد و سرمربی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان کشور، بهعنوان یکی از چهرههای شاخص ورزشی استان، قدردانی بهعمل آمد.
همچنین در این مراسم از داریوش التیامی نسب دانشآموز و بازیکن این دوره از مسابقات، بهدلیل عملکرد موفق و نقشآفرینی مؤثر در رقابتهای والیبال، با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
مدیرکل آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد در این آیین با تبریک افتخار آفرینی سرکار خانم نجمه عبداللهپور سرمربی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان جمهوری اسلامی ایران ، موفقیتهای بهدستآمده در عرصه ورزش بانوان را نشاندهنده ظرفیت بالای نیروی انسانی استان دانستند و تأکید کرد: حمایت از معلمان، مربیان و ورزشکاران افتخارآفرین، نقش مهمی در توسعه ورزش دانشآموزی و تقویت نشاط اجتماعی دارد.
رضایی افزود: ورزش در نظام تعلیم و تربیت از جایگاه والایی برخوردار است و بهعنوان یکی از مؤلفههای مؤثر در ارتقای سلامت جسمی، روحی و تربیتی دانشآموزان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
فرشید کرمی معاونت تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش وپرورش استان نیز ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند اظهار امیدواری کرد: با استمرار حمایتها و فراهم شدن بسترهای مناسب، شاهد تداوم افتخارآفرینی ورزشکاران کهگیلویه و بویراحمد در سطوح ملی و بینالمللی باشیم.