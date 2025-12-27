پخش زنده
فاز نخست محور شهیدان کریمی امروز شنبه در مراسمی با حضور جمعی از مسوولان و شهروندان با حدود هفت هزار میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ شهردار زنجان امروز در مراسم افتتاح فاز اول طرح شهیدان کریمی شهر زنجان، گفت: بخشهای بعدی این طرح نیز طبق برنامه ریزی به بهره برداری خواهد رسید.
منصور سلطانی محمدی افزود: این طرح با هدف کاهش ترافیک، بهبود محیط زیست، عدالتمحوری و توسعه قلب شهر زنجان تعریف شده است.
وی اضافه کرد: اهمیت زیرساختی غرب شهر زنجان به ویژه وجود آرامستان و منطقه ویژه اقتصادی از جمله دلایل اصلی اجرای این طرح بوده است.