به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ شهردار زنجان امروز در مراسم افتتاح فاز اول طرح شهیدان کریمی شهر زنجان، گفت: بخش‌های بعدی این طرح نیز طبق برنامه ریزی به بهره برداری خواهد رسید.

منصور سلطانی محمدی افزود: این طرح با هدف کاهش ترافیک، بهبود محیط زیست، عدالت‌محوری و توسعه قلب شهر زنجان تعریف شده است.

وی اضافه کرد: اهمیت زیرساختی غرب شهر زنجان به ویژه وجود آرامستان و منطقه ویژه اقتصادی از جمله دلایل اصلی اجرای این طرح بوده است.