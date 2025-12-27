کتاب «سرای امیرکبیر از گذشته تا امروز» نوشته مرضیه مرتضوی، که روایتی مستند از تاریخ و تحولات یکی از شاخص‌ترین بنا‌های بازار تهران است، در انتشارات به‌نشر چاپ و روانه بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «سرای امیرکبیر از گذشته تا امروز» نوشته مرضیه مرتضوی قصابسرایی، روایتی مستند از یکی از شاخص‌ترین بناهای تاریخی بازار تهران را به خوانندگان عرضه می‌کند. این سرا که با اندیشه‌های اصلاح‌گرایانه‌ی میرزا محمدتقی‌خان امیرکبیر شکل گرفته، در گذر زمان نقشی حیاتی در تجارت، وقف و حیات شهری ایفا کرده است.

این کتاب، با تکیه بر اسناد و تصاویر تاریخی، داستان شکل‌گیری و تحول سرای امیرکبیر از دوره قاجار تا امروز را روایت می‌کند. این اثر خواندنی برای علاقه‌مندان به تاریخ، معماری و تهران قدیم یک منبع ارزشمند است.

سرای امیرکبیر که در سال ۱۲۶۸ هجری قمری توسط آقا محمد مهدی ملک التجار احداث شد، سرای امیر کبیر و کاروانسرای امیر نظام یا امیر کبیر در سال ۱۲۶۸ ق توسط آقا محمد مهدی ملک التجار، پدر بزرگ مرحوم حاج حسین آقا ملک، احداث و به امیرکبیر، صدر اعظم ناصر الدین شاه سرای امیر نظام نامگذاری شد. این سرا که مرکز پخش و فروش منسوجات و قماش ایران در دل بازار تهران است در مالکیت سه تن خانم فخرالدوله و آقایان حسن و حسین ملک بود . مرحوم حسین ملک سهم خود از این سرا را در سال ۱۳۳۰ وقف آستان قدس رضوی کرد.

کتاب «سرای امیرکبیر از گذشته تا امروز» در ۷۲ صفحه مصور رنگی منتشر شده است و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه کتاب و مشاهده سایر آثار انتشارات به‌نشر به سایت behnashr.ir یا فروشگاه‌های انتشارات به‌نشر در مشهد و سراسر کشور مراجعه کنند.