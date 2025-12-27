پخش زنده
موزه جهاننمای مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران که بهمنظور بهسازی و بازپیرایی فضاهای داخلی و حفاظت و مرمت آثار موقتاً تعطیل بود، از فردا یکشنبه ۷ دی با پایان یافتن مراحل اجرایی، بار دیگر پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این اقدامات با هدف ارتقای استانداردهای نگهداری و نمایش آثار، بهبود زیرساختهای حفاظت الکترونیک این موزه و فراهمسازی شرایط مطلوبتر برای بازدید عموم علاقهمندان، پژوهشگران و گردشگران انجام شده است.
موزه جهاننما بهعنوان یکی از فضاهای شاخص این مجموعه، با در اختیار داشتن آثاری ارزشمند از هنر و فرهنگ ایران و جهان، جایگاهی مهم در میان موزههای تخصصی کشور دارد.
شهرود امیرانتخابی مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی، نیاوران ضمن بررسی روند آمادهسازی و مراحل کار، بر ضرورت رعایت اصول موزهداری، حفظ شرایط ایمن برای آثار و ارتقای تجربه بازدیدکنندگان تأکید کرد.