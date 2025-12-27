پخش زنده
امروز: -
میزان بارشهای زمستانی خراسان جنوبی بر اساس پیشبینیهای فصلی و اقلیمی، شرایطی نزدیک به نرمال خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای خراسان جنوبی چشم انداز بارش های زمستانی را در استان نرمال پیش بینی کرد و گفت: میانگین بارش نرمال استان حدود ۶۵.۶ میلیمتر است و امید میرود تا پایان سال این میزان بارش محقق شود.
نخعی با اشاره به درگیری بیش از دو دههای خراسان جنوبی با خشکسالی شدید افزود: بخش عمدهای از مساحت استان تحت تأثیر کمبارشی انباشته قرار دارد و اگرچه بارشهای اخیر در کوتاهمدت نقش تسکینی دارند، اما احیای سفرههای آب زیرزمینی نیازمند استمرار بارشهاست.
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی افزود: الگوی بارشها تغییر کرده است؛ بهطوریکه در گذشته بارندگیها در قالب چند سامانه و طی چند روز رخ میداد، اما اکنون ممکن است همان میزان بارش در مدت کوتاه یک تا دو ساعت اتفاق بیفتد.
نخعی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی ۲۵ آذر تا پایان این ماه در استان گفت: میانگین بارش این سامانه ۴۵.۲ میلیمتر بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸۰ درصد افزایش نشان میدهد.
وی افزود: این سامانه از نوع کلاسیک بوده و تمامی شرایط لازم از جمله دمای مناسب فصل، جریان صعودی هوا و تغذیه رطوبتی مطلوب را دارا بود.
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی همچنین با اشاره به پرتاب سه ماهواره ایرانی به فضا در هفتم دیماه گفت: این فناوری، توان علمی کشور را در حوزه هواشناسی و مطالعات اقلیمی بهطور چشمگیری افزایش خواهد داد.
در ادامه این برنامه، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی نیز گفت: در پی بارشهای اخیر، ۱۴ میلیون متر مکعب رواناب سیلابی توسط سازهها و اقدامات آبخیزداری مدیریت و کنترل شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته با ۳۵۰ هزار متر مکعب، رشد قابل توجهی داشته است.
نصرآبادی افزود: بیشترین حجم مدیریت رواناب مربوط به شهرستان نهبندان با بیش از ۴ میلیون متر مکعب بوده و شهرستانهای طبس و عشقآباد نیز هرکدام با بیش از ۴ میلیون متر مکعب در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی گفت: کنترل مؤثر روانابها از بروز خسارات احتمالی در مناطق پاییندست جلوگیری میکند و مدیریت صحیح آنها به بهبود کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی، بهویژه قنوات، منجر خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با بیان اینکه تاکنون ۲ هزار و ۴۰۰ سازه آبخیزداری در استان اجرا شده است، افزود: حجم کلی آبگیری شده در این سازهها حدود ۸۷ میلیون متر مکعب برآورد میشود.
نصرآبادی گفت: سازههایی مانند توری سنگی و گابیونی با هدف کاهش شیب رودخانه و فرسایش خاک اجرا شدهاند و به افزایش نفوذ آب کمک میکنند، از این رو برنامهای برای لایروبی آنها پیشبینی نشده است.
وی افزود: در سازههای خاکی کلان، لولههای تخلیه برای هدایت تدریجی آب و رسوبات تعبیه شده و بهرهبرداران باید از مسدود کردن این لولهها هنگام آبگیری خودداری کنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی همچنین به اجرای طرح جالیز اشاره کرد و گفت: این طرح که از سال ۱۴۰۲ در شهرستان فردوس آغاز شد، بهعنوان الگویی موفق مطرح است و خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۳ رتبه دوم کشور را از نظر عملکرد کسب کرده است.
وی افزود: قرارداد اجرای این طرح در قالب تفاهمنامه با بسیج سازندگی برای پوشش یک میلیون و ۷۵۰ هزار هکتار تمدید شده است.