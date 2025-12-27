دادستان عمومی و انقلاب سرخرود با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه صید، خرید و فروش پرندگان مهاجر، از صدور دستورات قضایی لازم برای شناسایی و برخورد با متخلفان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان عمومی و انقلاب سرخرود با هشدار نسبت به هرگونه صید، خرید و فروش پرندگان مهاجر، بر برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان تأکید کرد.

ذوالفقاری کریمی در بازدید از تالاب «وزرامحله» که هر ساله میزبان بیش از هزار بال قو و گونه‌های متنوعی از پرندگان مهاجر است، گفت: دستورات قضایی لازم برای رصد، پایش و شناسایی متخلفان صادر شده و جمع‌آوری سلاح‌های شکاری غیرمجاز و پیشگیری از ایجاد هرگونه بازارچه غیرقانونی خرید و فروش پرندگان به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به نقش مؤثر گشت‌های کنترلی در پیشگیری از وقوع جرم افزود: صید غیرقانونی پرندگان علاوه بر وارد کردن آسیب جدی به زیست‌بوم منطقه، مصداق روشن تضییع حقوق عامه است؛ از این رو، تعداد گشت‌های شبانه در محدوده زیستگاه‌های تالابی سرخرود افزایش یافته است.

دادستان سرخرود با هشدار به واحدهای صنفی متخلف تصریح کرد: علاوه بر تشکیل پرونده قضایی برای شکارچیان، با رستوران‌ها و آشپزخانه‌هایی که اقدام به عرضه یا طبخ پرندگان وحشی کنند، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

ذوالفقاری کریمی در پایان با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی عمومی گفت: حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی است و شهروندان می‌توانند با خودداری از خرید پرندگان شکارشده و گزارش تخلفات به مراجع ذی‌صلاح، دستگاه قضایی و نهادهای متولی را در حفظ این سرمایه‌های ملی یاری کنند.