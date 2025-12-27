وزیر امور دیجیتال آلمان، با تأکید بر پیامد‌های منفی شبکه‌های اجتماعی بر رشد کودکان و نوجوانان، اعلام کرد: تعیین حداقل سن برای دسترسی به این سکو‌ها اقدامی موجه و ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از دویچه وله، کارستن ویلدبرگر، وزیر امور دیجیتال آلمان، اعلام کرد که با تعیین حداقل سن برای دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی موافق است و نسبت به پیامد‌های منفی این فضا بر رشد و تکامل کودکان و نوجوانان هشدار داد.

ویلدبرگر با اشاره به ممنوعیت اعمال‌شده در استرالیا گفت: «به نظر من، موضوع محدودیت‌های سنی کاملاً موجه است.» او تأکید کرد که این موضوع باید بر اساس مطالعات و شواهد علمی بررسی شود و تعیین سن مناسب برای اجرای چنین سیاستی اهمیت زیادی دارد.

در آلمان، کمیسیونی با عنوان «حفاظت از کودکان و نوجوانان در دنیای دیجیتال» از سوی دولت تشکیل شده است که قرار است سال آینده توصیه‌هایی درباره موضوعاتی مانند تعیین محدودیت سنی برای شبکه‌های اجتماعی و ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس ارائه دهد. همچنین انتظار می‌رود دانشمندان و کارشناسان حوزه‌هایی مانند پزشکی و حمایت از کودکان در کارگاهی تخصصی که سال آینده برگزار می‌شود، به بررسی این موضوعات بحث‌برانگیز بپردازند.

این تحولات در حالی روی می‌دهد که استرالیا ۲۰ آذر، ایجاد حساب کاربری در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی بزرگ را برای کودکان زیر ۱۶ سال ممنوع کرده است؛ اقدامی که توجه سیاست‌گذاران دیگر کشور‌ها را نیز به خود جلب کرده است.