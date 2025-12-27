به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شهرام غفاری در جریان این برنامه خبری گفت: میزان بدهی تأمین اجتماعی به کلیه داروخانه‌های طرف قرارداد کمتر از ۱۰ همت رسیده است و از طرفی یکی از شرکت­های تولید کننده دارو متعلق به سازمان تأمین اجتماعی­به میزان بدهی تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها و حتی بیشتر از آن، از مراکز و بیمارستان‌های طرف قرارداد مطالبه دارد.

وی با اشاره به اینکه درآمد تأمین اجتماعی متأثر از فضای اقتصادی کشور است، افزود: ماهانه ۱۰۰ همت درآمد توسط این سازمان ثبت می‌شود؛ به واسطه آن هزینه‌های پرداخت حقوق مستمری، درمان، بیمه بیکاری و دیگر موارد تعهداتی صورت می‌گیرد که در جمع به ۱۲۵ همت ماهانه می‌رسد.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: این سازمان حدود ۱۵۰ همت مطالبات قطعی شده از جامعه کارفرمایی دارد.

او همچنین تصریح کرد: دولت نیز اخیراً با همراهی مجلس شورای اسلامی ۷۰ همت اوراق مربوطه به مطالبات تأمین اجتماعی را به این سازمان اختصاص داده است که البته به واسطه شرایط کلان اقتصادی، فروش این اوراق با دشواری صورت می‌گیرد.

غفاری افزود: از محل این اوراق مطالبات ۵ ماهه داروخانه‌ها و دانشگاه‌ها را پرداخت کرده‌ایم و همچنین در هفته‌های پیش رو تلاش داریم که مطالبات حدود ۴ تا ۵ ماهه اول اسناد رسیدگی شده مربوط به بخش خصوصی (بیمارستان‌ها و پاراکلینیک‌ها) را پرداخت کنیم.