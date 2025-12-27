رئیس پلیس آگاهی فارس از دستگیری راننده و توقیف لندکروز بدون مجوز به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ محمود حافظی بیان کرد: ماموران گشت پليس آگاهی استان حین گشت‌زنی در شيراز به يک خودرو تويوتا لندکروز مشکوک و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه اقدام به فرار کرد.

وی افزود: پس از مسافتی ماموران پلیس موفق شدند با اقدامات فنی خودرو را توقیف کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه طی استعلام شماره پلاک خودرو مشخص می‌شود پلاک متعلق به يک دستگاه لندکروز دیگر می‌باشد، گفت: کارشناسان ارزش خودرو که فاقد اصالت بود را 300 میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ "حافظی" با بیان اینکه راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، گفت: برخورد با هرگونه قاچاق به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی است