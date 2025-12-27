به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امیر حسن زاد گفت: در ۹ ماه گذشته ۲۰۸ مورد تولد چند قلو‌ها در استان ثبت شده است که ۲۰۳ واقعه مربوط به ولادت دوقلو‌ها و پنج واقعه مربوط به تولد سه قلو‌ها بوده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در ۹ ماه گذشته ۱۲ هزار نوزاد در استان متولد شده‌اند گفت: از این تعداد تولد ۹ هزار و ۷۹۲ مورد در شهر‌ها و ۲ هزار و ۴۲۱ تولد هم در روستا‌ها به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت‌احوال گیلان افزود: بیشترین تولد‌ها در این مدت در شهرستان املش و کمترین ولادت‌ها در آستانه اشرفیه بود.