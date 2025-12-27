به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ جانشین فرماندهی انتظامی استان با اشاره به آخرين كشفيات و دستاوردهاي پليس شهرستان دليجان در برخورد با قاچاقچيان کالاي قاچاق گفت: بیش از یک هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در عملیات‌های ۹ ماه گذشته در شهرستان دلیجان خبر داد.

سردار چگنی افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه ریزی‌های عملیاتی پلیس، بازنگری طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا و بهره گیری از آخرین دستاورد‌های علمی و تخصصی پلیس و پیگیری ویژه مطالبات و گزارش‌های مردمی به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ بوده است.

او با اشاره به دستگیری ۸۷ قاچاقچی کالا و توقیف ۵۸ دستگاه خودروی سبک و سنگین در این عملیات‌ها گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.



