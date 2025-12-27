پخش زنده
با استقبال مردم سقز، نمایشگاهی با بیش از ۳۰۰ عکس از ۱۰۰ سال گذشته درگالری هنری شهرداری سقز برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، محسن مصطفایی مدیر روابط عمومی و امور بینالملل شهرداری سقز در رابطه با این رویداد هنری گفت: شهرداری سقز برای دومین بار نمایشگاهی از عکسهای قدیمی این شهر را به نمایش گذاشته که نشاندهنده فرهنگ و آداب و رسوم این شهر است.
برخی ازعکسهای به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه توسط خود مردم به شهرداری اهدا شده و دو محقق سقزی محمد صدیقی و آرش سلطانی این عکسها را جمعآوری کرده و نمایشگاه را برپا کردهاند.
نمایشگاه عکسهای قدیمی سقز از چهارم دیماه به مدت ۱۰ روز در گالری هنری شهرداری این شهرستان دایر است و همه روزه از ساعت ۱۰ الی ۱۳ و ۱۶ الی ۲۰ آماده بازدید علاقهمندان است.