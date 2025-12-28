در آیینی به مناسبت هفته سوادآموزی، از پیشکسوتان عرصه سوادآموزی در استان و خانواده مرحوم خواهش نیک، از پیشگامان این حوزه، تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در این آیین که با هدف پاسداشت خدمات ارزشمند فعالان عرصه سوادآموزی برگزار شد، معاون سوادآموزی آموزش وپرورش استان نقش پیشکسوتان این عرصه را در گسترش فرهنگ آموزش، ارتقای سطح آگاهی عمومی و کاهش بی‌سوادی در استان برجسته دانستند.

سید روح الله پناهنده افزود: پیشرفت‌های امروز در حوزه سوادآموزی، مرهون تلاش‌ها و مجاهدت‌های معلمان، مربیان و پیشکسوتانی است که با روحیه ایثار و تعهد، زمینه‌ساز رشد علمی و فرهنگی جامعه شده‌اند.

قمصور پایدار ازپیشکسوتان عرصه سواد آموزی استان نیز با ابراز خرسندی از این برنامه، بر تداوم حمایت از برنامه‌های سوادآموزی و بهره‌گیری از تجربه پیشکسوتان برای ارتقای کیفیت آموزش در استان کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد.

در پایان این آیین از پیشکسوتان اثرگذار عرصه سوادآموزی و همچنین خانواده مرحوم خواهش نیک به پاس سال‌ها تلاش خالصانه و خدمات ماندگار در حوزه سواد آموزی، با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

