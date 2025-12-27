پخش زنده
امروز: -
تیمهای برتر رقابتهای وزنهبرداری بانوان خوزستان در رده سنی بزرگسالان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مسابقات وزنهبرداری بانوان خوزستان، یادواره مرحوم حدیث خادم نقاش پنجم دیماه در اهواز برگزار شد. ۴۵ ورزشکار در قالب هفت تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان اروندکنار با ۵۸۰ امتیاز قهرمان شد.
همچنین تیم اهواز با ۵۶۸ امتیاز و مسجدسلیمان با ۵۶۰ امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.
تیمهای ایذه، شوشتر، آبادان و رامهرمز نیز به ترتیب مقامهای چهارم تا هفتم را کسب کردند.