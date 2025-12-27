به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، طرح‌هایی در حوزه تجهیز، نوسازی و ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و مهارتی مرکز فنی‌وحرفه‌ای قم با هزینه ۲۰ میلیارد ریال از اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها با هدف به‌روزرسانی تجهیزات آموزشی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای توانمندسازی نیروی کار استان اجرا شده است.

حجت‌الاسلام قاسم روانبخش با تأکید بر نقش آموزش‌های مهارتی در توسعه اشتغال و اقتصاد استان گفت: تقویت مراکز فنی‌وحرفه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز تربیت نیروی انسانی متخصص و پاسخگویی به نیاز بازار کار باشد و حمایت از این مراکز از اولویت‌های مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: پیگیری تخصیص اعتبارات هدفمند و نظارت بر اجرای صحیح طرح‌ها، نقش مهمی در ارتقای کارآمدی مراکز آموزشی و مهارتی استان دارد.