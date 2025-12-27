افزایش ۴۰ درصدی تعرفه برق تجدیدپذیرها در یکسال
معاون وزیر نیرو از رشد ۴۰ درصدی تعرفه برق تجدیدپذیر در یکسال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
به نقل از ساتبا، محسن طرزطلب رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) گفت: تعرفه برق تجدیدپذیر ویژه صنایع با مصرف بیش از یک مگاواتی که نسبت به تأمین سه درصد انرژی خود از منابع تجدیدپذیر اقدام نکردهاند تعیین میشود و براین اساس تعرفه برق تجدیدپذیر برای اعمال در قبوض ماه بهمن صنایع مشمول ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان و دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری، ۶۸۸۵۲ ریال به ازای هرکیلووات ساعت تعیین شده است.
معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) گفت: این تعرفه به صورت ماهانه اعلام و بر اساس میانگین صورتحساب خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر محاسبه میشود، که رشد ۴۰ درصدی این شاخص دریکسال گذشته به ثبت رسیده است.
وی افزود: بررسی این شاخص ازافزایش ۲۸۱۰۹ ریالی تعرفه تجدیدپذیرها در یکسال گذشته حکایت دارد که رشدی ۴۰ درصدی دریکسال را نشان میدهد. خاطرنشان میسازد: تعرفه تجدیدپذیرها در بهمن ماه سال گذشته به ۴۰۷۴۳ رسیده بود.
همچنین براساس این گزارش، بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان که در سال ۱۴۰۱ برای اجرا به دولت ابلاغ شده است، صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تامین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به ۵ درصد میرسد و در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کرده و از صنایع اخذ کند، در صورتی که صنایع مشمول این قانون نسبت به انجام این تکلیف (تامین ۲۰ درصد از برق مصرفی از محل انرژیهای تجدیدپذیر) اقدام نکنند، تعرفه برق مصرفی آنها با تعرفه انرژیهای تجدیدپذیر محاسبه و در قبوض آنها اعمال میشود.