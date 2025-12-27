به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری در یکی از محلات شیراز، ماموران انتظامی کلانتری "۱۳ عباسیه" به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل درگیری و در بررسی‌های دقیق مشخص شد، ۲ نفر به دلیل قدرت نمایی با سلاح سرد به سمت چند شهروند حمله ور و باعث رعب و وحشت و بر همزدگی نظم و نارضایتی شهروندان شده که با حضور عوامل گشت و اقدامات پلیسی عاملین درگیری دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شدند.