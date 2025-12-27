معاون تربیت، آموزش و فرهنگ پاسداری سپاه گفت: توسعه ورزش یکی از مأموریت‌های اساسی سپاه در سطح این نهاد، بسیج و همچنین در جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «سیدیوسف مولایی» با اشاره به اقدامات این معاونت، اظهار داشت: توسعه ورزش یکی از مأموریت‌های اساسی ما هم در سطح سپاه و بسیج و هم در میان آحاد جامعه است.

وی ادامه داد: این مأموریت در تمام بخش‌ها از جمله احداث سالن‌های ورزشی، راه‌اندازی آکادمی‌های استعدادیابی در سراسر کشور و حتی دورافتاده‌ترین نقاط، پیگیری می‌شود و ترویج ورزش و سلامت در جامعه از مسئولیت‌های اصلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

معاون تربیت، آموزش و فرهنگ پاسداری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: یکی از محور‌های این مأموریت، توجه به ورزش همگانی، توسعه فعالیت‌های حرفه‌ای، تخصصی و قهرمانی است. این موضوع در رشته‌های ورزشی گوناگون دارای اولویت است و در این راستا، برنامه‌هایی برای استعدادیابی، برگزاری مسابقات و تشویق آحاد مردم به‌ویژه نیرو‌های مسلح، بسیج و سپاه طراحی و اجرا می‌شود.

وی با اشاره به دومین دوره مسابقات تیراندازی پایوران سپاه که به میزبانی سپاه تهران بزرگ برگزار شد، گفت: هفته گذشته مسابقات تیراندازی پایوران سپاه با حضور حدود ۲۸۰ نفر در سطح سپاه برگزار شد که از میان آنان ۲۲۰ نفر انتخاب شدند که از ۴۳ رده در این مسابقات حضور یافته بودند. برگزاری این‌گونه مسابقات با هدف آماده‌سازی برای حضور در رقابت‌های داخلی نیرو‌های مسلح و همچنین عرصه‌های بین‌المللی (CISM) ادامه دارد.

سردار مولایی تأکید کرد: یکی از درخشان‌ترین قهرمانان رشته تیراندازی کشور، «جواد فروغی» عضو تیم ملی تیراندازی و قهرمان المپیک، از میان رزمندگان سپاه است که در سطح جهانی خوش درخشید؛ بنابراین، ترویج فرهنگ ورزش و توسعه آن، همواره به‌عنوان یکی از مأموریت‌های محوری مورد توجه فرماندهان بوده و الحمدلله تاکنون موفقیت‌های بسیار خوبی در سطوح داخلی، ملی و بین‌المللی به دست آمده است.