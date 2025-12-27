پخش زنده
تیم آسایشگاه شهید فیاض بخش مشهد در هفته اول لیگ برتر بسکتبال باویلچر از سد تیم حریف خود عبور کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،هفته اول مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر مردان روز جمعه به میزبانی استانهای هرمزگان و مازندران برگزار شد و تیم آسایشگاه شهید فیاضبخش مشهد ٧١ بر ۵٠ میزبانش تیم فولاد هرمزگان را شکست داد
گفتنی است به دلیل کناره گیری حامیان مالی، هر سال از تعداد تیمهای شرکت کننده در لیگ برتر بسکتبال باویلچر کاسته شده و امسال فقط چهار تیم شهید فیاض بخش مشهد، شهروند آمل، ملی حفاری ایران و فولاد هرمزگان در این رقابتها حضور دارند.