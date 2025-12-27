به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، وحید ربیعی در حاشیه برگزاری روز پایانی لیگ وزنه‌برداری ایران به میزبانی باشگاه مناطق نفت خیز جنوب در اهواز، اظهار کرد: با توجه به رایزنی‌هایی که انجام دادیم لیگ برتر با ۱۲ تیم در حال برگزاری است که نسبت به سال گذشته ۴ تیم اضافه شده است و همین موضوع نویدبخش روز‌های بهتری برای لیگ وزنه‌برداری ایران است. همچنین رقابت‌ها بسیار حساس و نزدیک به هم است و نتایج خوبی رقم خورده است.

وی گفت: اردوی تیم‌های ملی از ششم دی آغاز شد و سرمربیان تیم‌های ملی هم در مسابقات اهواز حضور داشتند تا بتوانند نفرات مستعد را به اردو‌های تیم ملی دعوت کنند.