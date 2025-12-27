پخش زنده
دادستان مرکز مازندران با تأکید بر نقش راهبردی رسانهها در امیدآفرینی، گفت: تبیین صحیح و حرفهای اقدامات مسئولان میتواند به تقویت نشاط اجتماعی و بهبود فرایندهای اجرایی و قضایی کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علیاکبر عالیشاه دادستان مرکز استان، در دیدار با اعضای خانه مطبوعات با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: امروز کشور بیش از هر زمان نیازمند ایجاد انگیزه و امید در جامعه است و رسانهها در این مسیر نقش تعیینکنندهای دارند.
وی افزود: اقدامات مهم و مؤثری که در مجموعههای مختلف از سوی مسئولان نظام در سطح کشور و استان در حال انجام است، باید به شیوهای درست، دقیق و قابل فهم برای مردم تبیین شود تا دو شاخص مهم حکمرانی یعنی امیدآفرینی و نشاط اجتماعی در جامعه تقویت شود.
دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه رسانهها و مطبوعات میتوانند در اصلاح امور و بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی، قضایی و اداری اثرگذار باشند، گفت: طرح مطالبات و نقدهای منصفانه و رصد هوشمندانه رسانهای، به اصلاح فرایندها و ارتقای شرایط کمک خواهد کرد.
عالیشاه با تأکید بر ضرورت توجه رسانهها به مباحث علمی و پژوهشی تصریح کرد: روزنامههای الکترونیکی و مکتوب همانگونه که صفحات حوادث و ورزشی دارند، باید صفحات علمی و تحقیقاتی فعال و اثرگذار نیز داشته باشند و پرداختن به موضوعات علمی در اولویت قرار گیرد.
وی معرفی ظرفیتهای گردشگری استان مازندران را از دیگر وظایف مهم رسانهها دانست و افزود: معرفی تفرجگاهها، مناطق سرسبز و زیرساختهای استان میتواند به رونق گردشگری که یکی از قطبهای حیاتی و تأثیرگذار مازندران است، کمک شایانی کند.
دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر اصل امانتداری در اطلاعرسانی گفت: رسانهها باید از انتشار هرگونه خبر بدون شناخت منشأ و اطمینان از صحت آن پرهیز کنند و دقت، صحت و صداقت را سرلوحه کار خبری خود قرار دهند.
وی ادامه داد: خبرنگاران و روزنامهنگاران با توجه به حساسیت حرفه خود باید مراقب باشند و از مواضع اتهام پرهیز کرده و سلامت و صلابت حرفهای خود را حفظ کنند.
عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اقتصاد رسانه پرداخت و گفت: مقرر شد تمامی دستگاههای دولتی و عمومی، آگهیهای مربوط به مناقصهها و مزایدهها را از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال کنند تا این آگهیها با رعایت عدالت میان رسانههای محلی و سراسری توزیع شود.
وی افزود: این اقدام میتواند به تقویت چرخه اقتصادی مطبوعات استان کمک کند و دادستانی از اجرای این تصمیم حمایت خواهد کرد.
دادستان مرکز استان مازندران در پایان با اشاره به طرح دغدغههای اعضای خانه مطبوعات استان، بر تداوم این جلسات تأکید کرد و گفت: استمرار این نشستها میتواند به تعامل سازندهتر میان دستگاه قضایی و جامعه رسانهای منجر شود.