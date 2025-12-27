پخش زنده
روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش از ممنوعیت تردد شناورها از بندرگاه کیش فردا یکشنبه ۷ دی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش اعلام کرد: با توجه به پیشبینی وضعیت نامساعد جوی، وزش بادهای شرقی، افزایش ارتفاع موج و تلاطم دریا، تردد شناورها فردا یکشنبه هفتم دی با محدودیت روبرو شده است.
براساس شرایط جوی تردد شناورهای مسافربری ممنوع است.
تردد شناورهای حمل خودرو (لندینگکرافت) نیز از ساعت ۷ صبح تا ۶ بعدازظهر ممنوع است.
به دلیل متلاطم بودن دریا و افزایش ارتفاع موج، ساکنان و گردشگران از انجام فعالیتهای دریایی خودداری کنند و نکات ایمنی را برای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی رعایت کنند.
مسافران می توانند برای اطلاع از مسیرهای مجاز دریایی عدد ۱ و برای اطلاع از شرایط تردد مسیرهای مجاز دریایی عدد ۲ را به شماره ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۳۶۹۲ پیامک کنند.
برای دریافت آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت جوی و تردد شناورها، تماس با شمارههای گویای ۰۷۶۴۵۷۷ (غرب هرمزگان) و ۰۷۶۴۴۸۸ (جزیره کیش) امکانپذیر است.