به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ایرج مصطفوی گفت : با فعالیت سامانه بارشی از یکشنبه تا سه شنبه، در غالب نقاط، باران گاهی رگبار و رعد و برق و احتمال تگرگ، در برخی نقاط بویژه نواحی سردسیر و ارتفاعات برف، مه آلودگی و کاهش دید، دربرخی ساعات باد شدید و کولاک برف پیش بینی می شود .

وی افزود : از روز سه شنبه تا پنجشنبه نیز کاهش دمای هوا بین ۴ تا ۸ درجه پیش بینی شده است .

وی افزود: این فعالیت‌ها سبب مه آلودگی، کاهش دید در ارتفاعات و محور‌های شمالی، آب گرفتگی و جاری شدن سیلاب و رواناب‌های نقطه‌ای، احتمال خسارت در بخش کشاورزی و احتمال اختلال در تردد خودرو‌ها خواهد شد.

وی تاکید کرد: در این مدت کنترل و لایربی شبکه آبراه‌های، توقف نکردن در بستر و حاشیه رودخانه‌ها، خودداری از صعود به ارتفاعات و نواحی کوهستانی، پرهیز از چراندن دام‌ها در مراتع، احتیاط در عبور از محورهای شمالی به دلیل لغزندگی و مه آلودگی و تمهیدات لازم در بخش کشاورزی و پرهیز از تردد و پارک خودرو زیر درختان و ساختمان‌های نیمه کاره و سازه‌های ناپایدار ضروری است.