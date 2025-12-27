پخش زنده
مدیرکل هواشناسی استان سمنان درباره خسارتهای احتمالی ناشی از فعالیت سامانه بارشی از یکشنبه هفتم تا سه شنبه نهم دی ماه هشدار زرد اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ایرج مصطفوی گفت : با فعالیت سامانه بارشی از یکشنبه تا سه شنبه، در غالب نقاط، باران گاهی رگبار و رعد و برق و احتمال تگرگ، در برخی نقاط بویژه نواحی سردسیر و ارتفاعات برف، مه آلودگی و کاهش دید، دربرخی ساعات باد شدید و کولاک برف پیش بینی می شود .
وی افزود : از روز سه شنبه تا پنجشنبه نیز کاهش دمای هوا بین ۴ تا ۸ درجه پیش بینی شده است .
وی افزود: این فعالیتها سبب مه آلودگی، کاهش دید در ارتفاعات و محورهای شمالی، آب گرفتگی و جاری شدن سیلاب و روانابهای نقطهای، احتمال خسارت در بخش کشاورزی و احتمال اختلال در تردد خودروها خواهد شد.
وی تاکید کرد: در این مدت کنترل و لایربی شبکه آبراههای، توقف نکردن در بستر و حاشیه رودخانهها، خودداری از صعود به ارتفاعات و نواحی کوهستانی، پرهیز از چراندن دامها در مراتع، احتیاط در عبور از محورهای شمالی به دلیل لغزندگی و مه آلودگی و تمهیدات لازم در بخش کشاورزی و پرهیز از تردد و پارک خودرو زیر درختان و ساختمانهای نیمه کاره و سازههای ناپایدار ضروری است.