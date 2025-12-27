در شورای حفاظت از منابع آب شهرستان خوی وضعیت منابع آبی و راهکار‌های مدیریت مصرف بررسی و برلزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها در صیانت از منابع آب تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان خوی با محوریت بررسی وضعیت منابع آبی و راهکار‌های مدیریت مصرف، با حضور اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار ویژه خوی در این جلسه با اشاره به شرایط منابع آب شهرستان، حفاظت از آب را یک مسئولیت فراگیر دانست و گفت صیانت از منابع آبی تنها با اقدام هماهنگ، هم‌افزا و مسئولانه همه دستگاه‌های اجرایی محقق خواهد شد.

غلامحسین آزاد با تأکید بر محدودیت منابع آب شرب در شهرستان خوی افزود مدیریت صحیح مصرف، جلوگیری از هدررفت و برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه، نیازمند تعامل مستمر دستگاه‌های مرتبط و اجرای برنامه‌های اجرایی مؤثر است.

وی اصلاح الگوی کشت، نوسازی و بهسازی شبکه‌های فرسوده آب شرب و جلوگیری از استفاده آب شرب برای آبیاری فضا‌های سبز را از جمله اقدامات ضروری در مسیر حفاظت از منابع آب عنوان کرد و اظهار داشت این موارد باید با جدیت و نظارت مستمر دنبال شود.

فرماندار ویژه خوی با بیان اینکه آب یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های حیاتی جامعه به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد اجرای دقیق مصوبات شورای حفاظت از منابع آب و پایش مستمر عملکرد دستگاه‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری منابع آبی و تأمین نیاز‌های اساسی شهروندان خواهد داشت.

وی بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها در صیانت از منابع آب تأکیدکرد.

در ادامه این نشست، اعضای شورا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی با ارائه گزارش‌هایی، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آب شهرستان خوی را تشریح کردند و بر ضرورت تداوم هماهنگی میان دستگاه‌ها تأکید شد.