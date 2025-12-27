به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیین اهدای لوح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت انتخاب شهرستان خوی به‌عنوان شهر مشتاق کتاب کشور، با حضورمدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فرماندار وتعدادی ازفعالین ونویسندگان کتاب برگزار شد.

در این آیین، فرماندار خوی با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی در توسعه فرهنگی جامعه، انتخاب خوی به‌عنوان شهر مشتاق کتاب را افتخاری ارزشمند برای شهرستان دانست و گفت این موفقیت حاصل مشارکت شهروندان، فعالان فرهنگی و همراهی دستگاه‌های اجرایی است.

غلامحسین آزاد بر ضرورت تداوم برنامه‌های فرهنگی و تقویت فعالیت‌های کتاب‌محور در سطح شهرستان تأکید کرد و افزود حفظ این جایگاه نیازمند همدلی، برنامه‌ریزی منسجم و مشارکت مستمر مردم است.

در ادامه، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی نیز با اشاره به جایگاه رویداد شهر‌های کتاب‌محور در سطح کشور، انتخاب خوی را نشانه ظرفیت بالای فرهنگی این شهرستان در میان شهر‌های استان عنوان کرد نوروزی افزود، خوی توانسته است با اجرای برنامه‌های مؤثر، در سطح ملی بدرخشد.

در پایان این آیین، لوح تقدیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بعنوان شهر مشتاق کتاب با امضای وزیر به فرماندار خوی اهدا شد. همچنین لوح‌های تقدیر دیگری به فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی و به نمایندگی از شهروندان خوی تقدیم شد.

نوروزی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان جزئیات انتخاب شهر‌های کتاب‌محور کشور را تشریح کرد.

نوروزی گفت: طرح شهر‌های دوستدار و مشتاق کتاب هر ساله از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود و امسال یکصد و ده شهر برنامه‌های خود را در سامانه مربوط ثبت کردند که از این تعداد، چهل و شش شهر به مرحله نهایی راه یافتند.

وی افزود : در نهایت یک شهر به‌عنوان پایتخت کتاب کشور، پنج شهر به‌عنوان شهر دوستدار کتاب و پنج شهر به‌عنوان شهر مشتاق کتاب انتخاب شدند که شهرستان خوی با ثبت چهل برنامه متنوع در حوزه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، عنوان شهر مشتاق کتاب کشور در سال ۱۴۰۴ را کسب کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، فراگیر شدن نام و مفهوم کتاب در میان شهروندان را مهم‌ترین دستاورد این انتخاب دانست و اظهار کرد: این موضوع نشان می‌دهد مردم خوی به کتاب و مطالعه اهمیت می‌دهند.

نوروزی در پایان تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی موجود، پایتخت کتاب کشور برای شهرستان خوی دور از دسترس نیست و می‌توان با تقویت برنامه‌ها، این عنوان ملی را در سال آینده برای خوی متصور شد.