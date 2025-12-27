مدیرکل دفتر برنامه ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت، از آغاز دوره‌های آموزشی «کنش‌گری در فضای مجازی» در روز‌های دهم تا دوازدهم دی ماه، ویژه فعالان قرآنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی مرکز عالی قرآن و عترت، مرتضی خدمتکار آرانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت، با اشاره به اهمیت حضور مؤثر و مسئولانه فعالان قرآنی در فضای مجازی، اعلام کرد: دوره‌های آموزشی «کنش‌گری در فضای مجازی» با محتوای تخصصی و کاربردی آغاز شده است.

آقای خدمتکار آرانی افزود: این دوره‌ها شامل محور‌های متنوعی همچون کنش‌گری قرآنی در فضای مجازی، الگوریتم‌شناسی اینستاگرام، الگوریتم‌شناسی توییتر، تولید محتوا با هوش مصنوعی، کمپین‌سازی و جریان‌سازی در رسانه، کانال‌داری در رسانه‌های متن‌محور و تولید محتوا با نرم‌افزار‌های موبایلی خواهد بود.

وی تأکید کرد: این آموزش‌ها در چارچوب برنامه‌ها و اقدامات طرح «فصل تعالی» طراحی شده است و هدف اصلی آن ارتقای سطح دانش و مهارت فعالان قرآنی برای حضور مؤثر، خلاقانه و جریان‌ساز در فضای مجازی است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن گفت: این دوره‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان‌های فرهنگی و قرآنی در رسانه‌های نوین باشد.

آقای خدمتکار آرانی دربارۀ طرح «فصل تعالی» که ویژۀ آموزش و توانمندسازی فعالان قرآنی است، گفت: این طرح را مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ارتقای مهارت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای فعالان قرآنی متناسب با نیاز‌های جامعه امروز طراحی کرده است.

وی افزود: از اهداف اصلی این طرح توانمندسازی فعالان قرآنی و ارتقای دانش و مهارت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای برای حضور مؤثر در جامعه است و دوره «کنش‌گری قرآنی در فضای مجازی» در راستای همین هدف اجرا می‌شود.

گفتنی است دوره «کنشگری قرآنی در فضای مجازی» با حمایت و همکاری دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی - ترویجی و مشارکت حوزه‌های علمیه خواهران دهم تا ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴ در مجتمع فرهنگی الزهرای تهران برگزار می‌شود.