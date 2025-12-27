به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل فولاد با سیدمحمدرضا موالی زاده استاندار خوزستان دیدار کرد.

در این نشست موالی‌زاده استاندار خوزستان ضمن قدردانی از فعالیت‌های باشگاه فولاد، گرشاسی مدیرعامل این باشگاه را یک مدیر توانمند در ورزش کشور دانست و عنوان کرد: از باشگاه فولاد این انتظار وجود دارد که همچون گذشته به خوبی در بخش پرورش استعداد‌های بومی گام بردارد. همچنین از این باشگاه می‌خواهم با همکاری دستگاه‌های مختلف اقدامات خوبی در بخش ورزش و فوتبال محلات انجام دهد و با قرار دادن این مهم در دستور کار، شاهد رونق بیشتر در فوتبال محلات باشیم.

موالی زاده با بیان اینکه برای ایجاد تحرک و نشاط در جامعه، نیازمند یک برنامه جامع و کشوری در حوزه ورزش محلات و روستا‌ها هستیم و خوزستان می‌تواند در این زمینه پیشگام باشد، گفت: باشگاه فولاد ظرفیت بالایی دارد و از این ظرفیت بزرگ می‌توان برای ساماندهی و اجرای یک طرح جامع در سطح محلات و شهر‌های استان استفاده کرد. پیشنهاد می‌شود با تشکیل یک اتاق فکر ورزشی متشکل از مدیران باشگاه‌ها، ورزش و جوانان و اصحاب رسانه، این برنامه با محوریت باشگاه فولاد طراحی و اجرایی شود.

استاندار خوزستان ادامه داد: هدف نهایی، ایجاد یک شبکه گسترده ورزشی از سطح محلات و روستا‌ها است که استعداد‌ها را شناسایی کرده و مسابقات آن تا سطح استان و حتی کشور تداوم داشته باشد. برگزاری فینال مسابقات در اهواز و تقدیر از قهرمانان می‌تواند انگیزه‌بخش باشد.

او همچنین اشاره به اهمیت ورزش همگانی در ایجاد نشاط اجتماعی، گفت: مردم با مشکلات مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کنند و یکی از راه‌های کاهش فشار‌های زندگی، توسعه ورزش همگانی، نرمش‌های دسته‌جمعی، نمایش آداب‌ورسوم و لباس‌های محلی در قالب جشنواره‌های نشاط است.

در این دیدار حمیدرضا گرشاسبی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد باشگاه فولاد در بخش‌های مختلف، گفت: شرایط فوتبال خوزستان به صورتی است که نیاز است همه دست به دست هم دهند تا فوتبال استان در شرایط بهتری قرار بگیرد.

او با اشاره به اهمیت پرورش بازیکن و توجه به ورزش محلات، گفت: خوشبختانه فولاد در آکادمی خود به خوبی در بخش رشد و پرورش بازیکنان در حال حرکت است. ضمن اینکه همیشه تلاش کرده‌ایم مسئولیت‌های اجتماعی‌مان را هم به خوبی انجام دهیم.

گرشاسبی همچنین با استقبال از پیشنهاد‌های استاندار، بیان کرد: باشگاه فولاد خوزستان با کمال میل آمادگی خود را برای ایفای نقش محوری در این طرح ملی و مشارکت همه‌جانبه در اتاق فکر ورزشی استان اعلام می‌کند.