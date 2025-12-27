رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تأکید کرد : بدون خدمات پزشکی هسته‌ای، مردم کشور از درمان‌های حیاتی محروم می‌شدند و بخش سلامت کشور از این ظرفیت ارزشمند بی‌بهره می‌ماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به اهمیت فناوری هسته‌ای در حوزه بهداشت و سلامت، گفت: اگر پزشکی هسته‌ای در کشور وجود نداشت، قطعاً مردم از خدمات درمانی مهمی محروم می‌شدند و بخش سلامت کشور از این ظرفیت ارزشمند بی‌بهره می‌ماند.

محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در نخستین همایش متخصصان پزشکی هسته‌ای، رادیوآنکولوژی، هماتولوژی و آنکولوژی کشور، اظهار کرد: امروز امیدواریم شاهد همگرایی و هم‌اندیشی منسجم باشیم تا بتوانیم رنج و درد بیماری را کاهش دهیم و پیشرفت را با سرعت بیشتری تجربه کنیم.

وی تاکید کرد: مکلف به حرکت در مرز دانش هستیم و نباید از حضور موثر در این مرز غفلت کنیم.

وی افزود: علوم و فنون هسته‌ای، پیشران علم و فناوری است؛ این فناوری برتری‌ساز و اقتدارآفرین همواره در انحصار قدرت‌ها بوده است و اصل مساله و مشکل دشمنان با ما نیز دقیقاً در همین نقطه قرار دارد.

اسلامی ادامه داد: ما بدون توجه به انحصارطلبی‌ها و با تکیه بر غیرت و توان جوانان خود توانستیم کشور را به این جایگاه برسانیم. این دستاورد‌ها مرهون نگاه ویژه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) است؛ ایشان با نشانه‌گذاری و هدف‌گذاری دقیق از این مسیر حمایت کردند و ما باید قدردان این حمایت‌ها باشیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود: با بررسی مواضع مطرح‌شده در جلسات شورای امنیت سازمان ملل توسط نمایندگان سه کشور اروپایی و آمریکا، به‌وضوح مشخص می‌شود که ادعا‌های آنان صرفاً بهانه است.

اسلامی تصریح کرد: نخستین مکانی که رژیم صهیونیستی هدف حمله موشکی قرار داد، کارخانه سوخت صفحه‌ای راکتور تهران بود؛ کارخانه‌ای که تولیدات آن برای رادیودارو‌ها مورد نیاز است. این اقدام نشان می‌دهد که ادعا‌های مربوط به حقوق بشر و انسانیت صرفاً شعار و ویترین است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد: نکته مهم‌تر این است که ما در پیشبرد برنامه‌های سلامت کشور معتقدیم برای بهره‌گیری از شیوه‌های نوین درمانی، تعامل و همگرایی میان متخصصان امری ضروری است.

وی افزود: آب‌سنگین تولیدی ایران از نظر کیفیت و ویژگی‌های فنی، در صدر جدول جهانی قرار دارد و بسیاری از کشور‌ها متقاضی محصولات ما هستند.

اسلامی همچنین با اشاره به پیشرفت‌ها در حوزه فناوری پلاسما گفت: در حوزه فناوری پلاسما شاهد تحولات بزرگی هستیم و ایران در کنار چند کشور انگشت‌شمار جهان، هم‌زمان در حال طی مراحل توسعه این فناوری است. ترکیب رادیوداروها، رادیوایزوتوپ‌ها، فناوری پلاسما و دوتریوم می‌تواند در حوزه تشخیص و درمان بیماری‌ها نقش بسیار موثری ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: لازم است با مشارکت جراحان و متخصصان حوزه درمان، این دستاورد‌ها به‌صورت دقیق بررسی شود تا بیشترین بهره‌برداری علمی و بالینی از آنها صورت گیرد.

صنعت هسته‌ای؛ مادر و خط پایه تولید رادیودارو‌ها است

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روند ابتلا به سرطان در کشور تهاجمی شده و سازمان انرژی اتمی ایران با تولید محصولات اثربخش تشخیصی و درمانی و نیز پلاسمای سرد نقش مهمی در این حوزه دارد و با همگرایی گروه‌های مختلف پزشکی که در حوزه سرطان ایفای نقش می‌کند برای درمان بیماری‌ها تلاش می‌کند.

اسلامی تصریح کرد: سازمان انرژی اتمی ایران با دستاورد‌های خود در حوزه رادیودارو‌ها می‌تواند کمک کند تا بیماران عزیز با رنج و زحمت کمتر و در مقابل اثربخشی بالاتری بتوانند درمان شوند و با کیفیت بهتری به زندگی خویش ادامه دهند.

وی تاکید کرد: در کنار تهاجمی شدن سرطان شاهد پیشرفت‌های علمی و تحقیقاتی و نیز دستاورد‌های مبتنی بر دانش روز دنیا هستیم. خداوند متعال را شاکریم که محصولاتی که به تازگی تولید شده‌اند جزو محصولات تراز دنیا هستند و شاید یک یا دو کشور پیشرو در جهان از این رادیودارو‌ها برخوردارند. این افتخار را داریم که با ارایه این محصولات مردم عزیز کشور از چنین رادیودارو‌هایی بهره‌مند هستند.

اسلامی با اشاره به برگزاری نخستین همایش متخصصان پزشکی هسته‌ای، رادیوآنکولوژی، هماتولوژی و آنکولوژی کشور و ارایه تحقیقات انجمن‌ها و متخصصان مختلف در این حوزه توضیح داد: نکته حائز اهمیت برای ما این است که داشته‌ها و نتایج درمان‌هایی که برای انواع سرطان از گذشته تاکنون در دانشگاه‌های علوم پزشکی صورت گرفته، مورد توجه، تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد تا بهترین راه‌حل و شیوه درمان مورد استفاده تحقیقات ما قرار گیرد تا روند کار ما در این عرصه را سرعت بخشد و بتوانیم با توجه به ساختار بیماری سرطان حرکت‌های خود را معنادار و نتیجه‌گراتر برنامه‌ریزی کنیم.

معاون رییس‌جمهور گفت: موفق شده‌ایم رادیودارو‌های موثر برای درمان ۳۰ نوع سرطان را تولید کنیم که این موضوع جزو افتخارات سازمان انرژی اتمی ایران محسوب می‌شود و خوشبختانه مردم کشور از این امکان بهره‌مند هستند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز ظریفت‌ها را افزایش داده است؛ در سال ۱۴۰۰ در کشور فقط هفت دستگاه پت اسکن وجود داشت و مردم در نوبت می‌ماندند و اکنون بیش از ۲۵ دستگاه پت اسکن در کشور فعال است و به زودی این آمار به ۵۰ مرکز افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: در طرح جامع مقابله با سرطان با وزارت بهداشت تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌ایم که پنج مرکز سیکلوترون در کشور در پنج قطب ایجاد کنیم که ۲ مورد به دستور وزیر محترم بهداشت در اولویت فوری هستند که در دستور کار ما قرار دارد.

اسلامی تاکید کرد: با این کار در نظر داریم تا همه مردم کشور بتوانند به سهولت به خدمات سازمان انرژی اتمی ایران در بخش سلامت دسترسی داشته باشند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره نقش فناوری هسته‌ای در اقتصاد دارویی توضیح داد: چنین درمانی را می‌توان تحولی متفاوت در عرصه پزشکی دانست، درمان با رادیودارو‌های ایرانی در داخل کشور از مزایایی برخوردار است، زیرا این درمان در سایر کشور‌ها هزینه‌ای بسیاربالایی دارد، اما در داخل کشور با هزینه بسیار کمتری انجام می‌شود که اصلا قابل مقایسه نیست. ضمن اینکه همه مردم کشور به این ظرفیت درمانی دسترسی دارند در حالی که اگر صنعت هسته‌ای کشور نبود؛ چنین ظرفیت تشخیصی و درمانی را در اختیار نداشتیم.

وی گفت: باید صنعت هسته‌ای را مادر و خط پایه تولید رادیودارو‌ها بدانیم، زیرا این صنعت نقطه آغاز چنین دستاوردی در حوزه پزشکی است و خوشبختانه کشور امروز از این ظرفیت و نعمت برخوردار است.

وی درباره رونمایی از رادیودار‌های جدید اظهار کرد: اکنون بیش از ۷۰ رادیودارو به صورت مستمر تولید و عرضه می‌کنیم؛ ۲۰ رادیودارو در مراحل مختلف تحقیقاتی قرار دارند؛ در هفته پژوهش از ۲ رادیوداروی جدید تشخیصی و درمانی مربوط به سرطان پوست رونمایی کردیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: در راستای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای و در زمینه تولید رادیودارو‌ها در بخش تشخیص، دقت بالاتر و در بخش درمانی، اثربخشی بیشتر را هدف‌گذاری کرده‌ایم و این روند تداوم دارد.

اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: ۲ سال پیش ۵۶ رادیودارو در سبد محصولات دائمی داشتیم، اما اکنون بیش از ۷۰ محصول در این سبد داریم و تعداد محصولات به‌طور مستمر در حال افزایش است.