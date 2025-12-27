به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «امواج اراده‌ها» دستچینی از خاطرات است که به کالبدشکافی گوشه‌ای از دستاورد‌ها و پیشرفت‌های درخشان انقلاب اسلامی می‌پردازد و می‌خواهد به ما بگوید از چه راهی آمده‌ایم و کجا ایستاده‌ایم و به کدام سو باید برویم. تمام خاطرات مستندی که پیشرفت‌ها و دستاورد‌ها را اثبات می‌کردند، لا به لای خبر‌ها و تحلیل‌های روزمره و کلیشه‌ای گم شده بودند و پیداکردن و بیرون کشیدن آن‌ها کار سخت و البته مهمی به نظر می‌رسید.

خاطرات بر اساس موضوع، در پنج فصل شامل «صنایع نظامی»، «صنعت هسته‌ای»، «علوم پزشکی»، «دیپلماسی و مدیریت» و «فناوری و صنعت» گردآوری شده است. در این میان موضوعاتی وجود دارد که پیشرفت‌های حاصل شده در آن بخش، به صورت ویژه با شخصیت‌های دانشمند و با اراده فعال در آن حوزه گره خورده است. بنابراین، بعضی از خاطرات به بررسی ابعاد شخصیتی آنها اختصاص یافته است. با وجود این، محور بخشی از خاطرات اشخاص هستند؛ اما برای حفظ وحدت و نظم ساختاری کتاب، ترجیح دادیم چینش خاطرات بر اساس موضوع باشد.

در این کتاب، خاطراتِ کوتاهِ جذاب و خواندنی از شخصیت‌های مختلفِ اثرگذار در صنعت و پیشرفت کشور را در ۵ حوزه خواهید خواند.

علاقمندان می توانند این کتاب را با ۲۰ درصد تخفیف از سایت انتشارات راه‌یار به نشانی https://B۲n.ir/h۲۶۴۸۴ تهیه کنید.