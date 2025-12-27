صادقی مقدم :
شورای نگهبان برای انتخابات میاندورهای ۱۴۰۵ آمادگی دارد
عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: شورای نگهبان آمادگی کامل برای نظارت بر انتخاباتهای میاندورهای مجلس و خبرگان رهبری در اردیبهشت ۱۴۰۵ دارد.
به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر محمدحسن صادقیمقدم معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان و عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، در همایش هیئتهای نظارت استانها و شهرستانهایی که در انتخاباتهای میاندورهای سال آینده، مسئولیت نظارت برعهده دارند، با تبریک ماه رجب ضمن قدردانی از تلاشهای همکاران، ابراز امیدواری کرد که همگی از برکات و فیوضات این ماه مبارک بهرهمند شوند. شبکه عظیم و منسجم و مردمی ناظرین شورای نگهبان با احساس مسئولیت و استقلال کامل و همکاری نزدیک با وزارت کشور به تکالیف قانونی خود عمل خواهند کرد. شورای نگهبان ضمن آمادگی کامل برای نظارت بر انتخاباتهای میاندورهای سال آینده، برای نظارت بر انتخاباتهای مجلس شورای اسلامی و ریاستجمهوری در سال ۱۴۰۷ نیز در حال برنامهریزی و طراحیهای راهبردی است.
وی افزود: انتخابات تمام الکترونیکی در صورت تامین سلامت، سرعت، دقت و به ویژه امنیت و سهولت مردم برای شرکت در انتخاباتهای میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، با تایید و موافقت شورای نگهبان، قابل برگزاری است. چابکسازی تشکیلات نظارتی شورای نگهبان در شهرستانهای حوزههای انتخابیه از ۴۵۰ دفتر به ۲۰۳ دفتر و به تعداد حوزههای انتخابیه انجام گرفت. این کار با استقبال و همکاری مسئولین دفاتر نظارت و بازرسی در استانهای سراسر کشور، صورت گرفت.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در پایان ضمن ادای احترام به شهدای شبکه نظارت در جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: شبکه مردمی نظارت به عنوان «مدافعان حریم مردمسالاری دینی» با احساس مسئولیت و تعهد دینی و ایثار و فداکاری به شایستگی ایفای نقش میکنند.