رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: اقتدار نظام، همدلی و وحدت مردم موجب شکست دشمنان در جنگ ۱۲ روزه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،حجت الاسلام والمسلمین محمد حسنی در همایش دوسالانه پیشکسوتان و بازنشستگان روحانی نیرو‌های مسلح در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی در مشهد گفت: یکی از اهداف اصلی دشمنان در این جنگ، نابودی توان هسته‌ای کشور و تحت فشار دادن قرار دادن نظام اسلامی بود که دشمنان در این راه ناکام ماندند.

نماینده ولی فقیه در ارتش جنگ ۱۲ روزه را نمایانگر اراده و استقامت ملت ایران در برابر دشمنان دانست و افزود: جنگ ۱۲ روزه تحمیلی به عنوان نقطه عطف در دفاع مقدس جایگاه ویژه‌ای دارد و باید در کانون توجه اهل بیان، قلم و تحقیق قرار گیرد.

وی با تاکید بر اهمیت ثبت و روایت صحیح این جنگ تاریخی، گفت: دفاع مقدس نمادی از اراده ملتی است که برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی خود جانفشانی کردند و یادآوری آن باید همواره در افکار عمومی زنده بماند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش افزود: اهل قلم و صاحبان فکر و اندیشه موظف هستند تا ابعاد مختلف این حادثه را به درستی تحلیل و تبیین کنند، زیرا که زمام افکار جامعه در دست آنان است.