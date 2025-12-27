پخش زنده
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گتوند فعالیتهای جهادی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری سپاه پاسداران در شهرستان گتوند را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ علی جعفری با بیان اینکه دانشجویان افسری و تربیت پاسداری سپاه پاسداران در یک اقدام جهادی به شهرستان گتوند سفر کرده و برنامههای عمرانی، فرهنگی و اجتماعی برگزار کردند، اظهار داشت: این گروه جهادی شامل ۵۵ نفر از دانشجویان افسری و تربیت پاسداران انقلاب اسلامی هستند که از ۲۹ آذرماه تا امروز در شهرستان گتوند مستقر شدند.
وی افزود: این دانشجویان جهادی اقدامات جهادی در حوزههای عمرانی، فرهنگی، جهاد تبیین، دیدار با خانواده شهدا، برگزاری مسابقات قرآنی، آموزش نماز و احکام برای دانشآموزان سنین پایین و ساخت و ترمیم مساجد انجام دادند.
سرهنگ جعفری اظهار کرد: این جوانان دانشجو در سالهای آغازین تحصیل برای پیشرفت کشور قدم برمیدارند و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، جز با کار جهادی و انقلابی نمیتوانیم کشور را به سامان برسانیم.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گتوند ادامه داد: جوانان و نسل جوان در عرصههای مختلف؛ دفاع از نظام، انقلاب، علم و فناوری، فضای مجازی، امداد و خدماترسانی و رسانه پیشگام هستند که یکی از اقدامات آنها برگزاری اردوهای جهادی است.
سرهنگ جعفری میگوید: این دانشجوها در مناطق کمبرخوردار و روستاهای نیازمند ترمیم، اقدام به حل معضلات و آسیبهای اجتماعی و عمرانی کردند.
وی تصریح کرد: بازسازی و ترمیم بیش از ۱۵ منزل نیازمندان، ترمیم چند مسکن و رنگآمیزی مساجد در نقاط مختلف و اجرای کارهای تبیینی و تربیتی از جمله اقدامات گروههای جهادی در این مناطق است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گتوند اظهار داشت: امیدواریم همانطور که جوانان در دفاع مقدس پرچمدار انقلاب بودند، امروز نیز با استفاده از ظرفیتهای مردمی شاهد نقشآفرینی بهتر آنها باشیم.