گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مهدی لهردی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: پس از دریافت گزارش‌های مردمی و هماهنگی با عوامل پلیس اطلاعات امنیت استان سمنان و شهرستان دامغان، مأموران این یگان به محدوده معدن رزم‌جا مرکزی اعزام شدند و با کمین در مسیر تردد متخلفان، هر ۶ عضو این باند را دستگیر کردند.

به گفته وی، از این افراد دو لاشه گوسفند وحشی (نر و ماده)، چهار قطعه کبک وحشی، سه قبضه سلاح شکاری و حدود ۱۶۰ فشنگ گلوله‌زنی و ساچمه‌زنی کشف و ضبط شد.

لهردی افزود: با همکاری پلیس اطلاعات امنیت شهرستان دامغان، متهمان به همراه ادوات مکشوفه به پلیس اطلاعات امنیت منتقل و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند.