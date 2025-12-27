پخش زنده
بازرسان موظف هستند به صورت مستمر بر فعالیت واحدهای نانوایی نظارت داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی گفت: آرد و نان بهعنوان کالای اساسی نقش مهمی در امنیت غذایی و رضایت مردم دارد و لازم است بهصورت منظم، دقیق و مستمر برفعالیت واحدهای نانوایی نظارت شود.
حسین شریفی بر برخورد قانونی با نانوایان متخلف، تقویت بازرسیها و آموزش و توانمندسازی نانوایان تأکید کرد. همچنین بهبود تجهیزات، استفاده از فناوریهای نوین در تولید نان و شفافیت در قیمتگذاری از دیگر اولویتها اعلام شد.
در ادامه مقرر شد هماهنگی بین دستگاههای مرتبط افزایش یابد و اطلاعرسانی شفاف به مردم درباره قیمت و کیفیت نان انجام شود تا کیفیت نان ارتقا یافته و رضایت شهروندان تأمین شود.