۹۸ وسیله نقلیه متخلف دودزا و بدون معاینه فنی در کاشان اعمال قانون شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت: با توجه به افزایش شاخصهای آلودگی هوا در روزهای اخیر پلیس راهور شهرستان، نظارت بر وسایل نقلیه آلاینده را که موجب افزایش آلودگی هوا میشود، به صورت جدی در دستور کار قرار داده است.
سرهنگ ایرج کاکاوند افزود: خودروهای بدون معاینه فنی معتبر خودروهای فرسوده و وسایل نقلیه که دچار نقص فنی هستند، سهم قابل توجهی در تشدید آلودگی هوا دارند.
وی ادامه داد: در این طرح خودروهای دودزای بخش حمل و نقل عمومی هم به طور دقیق کنترل میشوند و در صورت مشاهده هرگونه آلودگی محسوس از فعالیت جلوگیری و شرکت مربوط موظف به رفع نقص میشود.
کاکاوند گفت: در این خصوص در هفته گذشته، تعداد ۹۸ وسیله نقلیه متخلف توقیف و اعمال قانون شدند.