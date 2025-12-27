پیکر موسی کارگر ‍‍پدر شهید کیان کارگر لاریمی در جویبار تشییع و به خاک سپرده شد





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ موسی کارگر جانباز شیمیایی ۴۵ درصد که ۸ ماه در دوران دفاع مقدس در دفاع مقدس حضور داشت و به درجه جانبازی نایل گشت و ‍‍پس از تحمل رنج شیمیایی در سن ۷۳ سالگی به فرزند شهیدش پیوست

پیکر این جانباز و پدر شهید بر روی دستان مردم شهر لاریم جویبار تشییع و در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد



