تشییع پیکر پدر شهید کارگر در جویبار
پیکر موسی کارگر پدر شهید کیان کارگر لاریمی در جویبار تشییع و به خاک سپرده شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ موسی کارگر جانباز شیمیایی ۴۵ درصد که ۸ ماه در دوران دفاع مقدس در دفاع مقدس حضور داشت و به درجه جانبازی نایل گشت و پس از تحمل رنج شیمیایی در سن ۷۳ سالگی به فرزند شهیدش پیوست
پیکر این جانباز و پدر شهید بر روی دستان مردم شهر لاریم جویبار تشییع و در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد
شهید کیان کارگرلاریمی متولد ۱۳۴۷ در سال ۱۳۶۷ و در منطقه عملیاتی شلمچه به شهادت رسیده بود