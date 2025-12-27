پخش زنده
فرماندار ویژه ورامین تأکید کرد که حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان تنها رقابت ورزشی نیست بلکه سرمایهای برای سلامت، نشاط اجتماعی و توسعه هویتی شهرستان محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین عباسی حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان را سرمایهگذاری برای آینده سالم و پویا دانست و تأکید کرد: ورزش قهرمانی صرفاً رقابت جسمی نیست، بلکه بخشی از سرمایه اجتماعی و هویتی شهرستان محسوب میشود که نیازمند نگاه توسعهمحور است.
وی در آیین اختتامیه مسابقات بدنسازی و پرورش اندام قهرمانی استان تهران که با حضور جمعی از مسئولان ورزشی استان، قهرمانان کشوری و استقبال گسترده ورزشکاران و علاقهمندان در سالن شهید گلعباسی ورامین برگزار شد با اشاره به جایگاه ورامین در پرورش استعدادهای ورزشی اظهار کرد: حضور پررنگ ورزشکاران در این رقابتها نشان میدهد بدنسازی و پرورش اندام در شهرستان به یک ظرفیت جدی تبدیل شده و نیازمند حمایت هدفمند برنامهریزی مستمر و نگاه توسعهمحور است.
وی افزود: ورزش قهرمانی زمانی اثرگذار خواهد بود که در کنار آن به اخلاق، نظم، سلامت و الگوسازی برای نسل جوان توجه شود و پیشکسوتان این عرصه نقش بیبدیل خود را در تربیت ورزشکاران ایفا کنند.
فرماندار ویژه ورامین با قدردانی از هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان تهران و شهرستان بر لزوم ارتقای زیرساختهای ورزشی و استمرار برگزاری رقابتهای کیفی تأکید کرد و گفت: این رویدادها علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، زمینه شناسایی و شکوفایی استعدادهای برتر شهرستان را فراهم میکند.
در پایان این رقابتها از نفرات برتر رشتهها و دستههای مختلف معرفی شدند و مدالها و احکام قهرمانی خود را دریافت کردند و از پیشکسوتان و مربیان نمونه بدنسازی شهرستان تجلیل به عمل آمد.