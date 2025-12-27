پخش زنده
رئیسکل دادگستری استان کرمان گفت: در آستانه سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، ۶۳ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد این استان آزاد میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،حجتالاسلام ابراهیم حمیدی افزود: ما در قبال مکتب حاج قاسم سلیمانی مسئولیت داریم و یکی از جلوههای این مسئولیت، کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد است که هر ساله با برنامهریزی انجام شده و به نتیجه رسیده است.
وی همچنین گفت: امسال نیز همزمان با سالگرد شهادت حاج قاسم، آزادی ۶۳ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد تدارک دیده شده که در آستانه این ایام به آغوش خانوادههای خود بازمیگردند.
رئیسکل دادگستری استان کرمان با اشاره به تقارن مبارک میلاد باسعادت حضرت علی (ع) و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، این همزمانی را اتفاقی ارزشمند دانست و گفت: آزادی این زندانیان در چنین ایامی، جلوهای از سیره علوی و مکتب حاج قاسم است.
وی تصریح کرد: مراسم آزادی این ۶۳ زندانی در هفته مقاومت، با حضور مسئولان استانی برگزار و بهصورت زنده از شبکه استانی پخش خواهد شد.
حجتالاسلام حمیدی گفت: از مجموع این زندانیان، ۳۱ نفر به علت بدهی مالی، ۳۵ نفر به علت محکومیت مهریه و ۲ نفر بابت نفقه در حبس بهسر میبردند.
وی افزود: برنامه آزادی زندانیان تنها به این مناسبت محدود نمیشود و در سایر مناسبتهای سال نیز تداوم خواهد داشت و امیدواریم امسال بتوانیم از آمار آزادی زندانیان در سال گذشته عبور کنیم.
رئیسکل دادگستری استان کرمان همچنین در خصوص زندانیان جرایم عمد گفت: پیشبینی میشود با استفاده از ارفاقات قانونی و مساعدت قضات برای افراد واجد شرایط، بیش از ۱۵۰ نفر از زندانیان جرایم عمد نیز از آزادی یا تخفیف مجازات بهرهمند شوند.