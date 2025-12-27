پخش زنده
به همت دانشجویان دکتری تخصصی علوم ارتباطات ورودی ۱۴۰۴ دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال نشست تخصصی با عنوان آسیب شناسی سازمانهای ارتباطی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نشست علمی که به ریاست دکتر محسن عامری شهرابی استادیار دانشکده گروه مدیریت و علوم انسانی برگزار شد، وی ضمن مرور تقسیم بندی سازمانهای ارتباطی به اهمیت مدیریت علمی و اثر بخشی این نوع سازمانها اشاره کرد.
عامری ادامه داد: علاوه بر نداشتن متولی واحد، موازی کاری آفت بزرگ این قبیل سازمانها است و اساسا فرهنگ عامه مبنی بر بیان نکردن وقایع در زمان خود توسط گروههای مختلف نیز موجب آسیب بزرگ در مدیریت سازمانهای ارتباطی شده است.
در این نشست علمی دهقانی نیا مدرس دانشگاه و سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سخنانی به آسیب شناسی ارتباطات سازمانها پرداخت و گفت: فرهنگ سکوت خود عامل بروز اختلالات ارتباطی است و بسیار هم فراگیر شده است.
وی ادامه داد: ضرورت شفاف سازی در ماموریتهای محوله، تضاد منافع، فشارهای بیرونی، فرسودگی ارتباطی و مقاومت به تغییر و نبود انگیزه در مدیریت جدید از جمله آسیبهای این حوزه است.
دهقانی نیا اعمال محدودیت از سوی مدیران و نبود واحدهای تحقیق و پژوهش، استفاده نادرست از هوش مصنوعی و دیگر آسیبهای فناورانه از جمله شبکههای اجتماعی در مدیریت سازمانهای ارتباطی و به طور خاص رسانهها را نیز از دیگر آسیبها برشمرد.
دکتر سبحان یحیایی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست علمی با مرور دلایل بی اعتمادی مردم به برخی رسانهها دولتی شدن رسانهها را یک آسیب جدی برشمرد.
وی اظهار داشت: باید فاصله بین مردم و نظام حکمرانی کمتر شود و رسانههای رسمی در انتشار اخبار دقیق و در لحظه از شبکههای اجتماعی جا نمانند.
همچنین دکتر سید علی رحمان زاده دانشیار ومدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی با تشریح اهمیت مبحث ارتباط فردی و ارتباط سازمانی در مدیریت این قبیل سازمانها خواهان آسیب شناسی دقیق مسائلی شد که سازمان ارتباطی را از دستیابی به هدف باز میدارد.
وی ضمن حمایت از برگزاری رویدادهای علمی این چنینی خواهان استمرار نشستهای تخصصی و کاربردی با حضور صاحب نظران شد.
در این نشست علمی همچنین میهمانانی از گروه حقوق همچون دکتر صابر راد مدیر گروه حقوق، دکتر رجب زاده استاد گروه حقوق و دکترمصطفی یوسفی عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی نیز حضور داشتند
و به بیان دیدگاههای خود از منظر علم حقوق در مدیریت سازمانهای ارتباطی پرداختند.
همچنین موضوعات مرتبط با حقوق رسانه ها، حقوق مخاطب و نیز جرائم نوظهور با سخنرانی استادان گروه حقوق در این نشست مورد واکاوی قرار گرفت.
بحث سواد رسانهای و بررسی اهمیت حوزه خبر از دیدگاه فقه نیز بحث و بررسی شد
این نخستین بار است که یک نشست علمی با مشارکت چند گروه دانشکده از جمله گروه حقوق برگزار میشود.
در پایان این نشست علمی شرکت کنندگان به پرسش و پاسخ پرداختند.