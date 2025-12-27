پیام‌ها و دلنوشته‌های خود را برای قرار گرفتن نمادین بر روی ماهواره‌های ایرانی به رادیو آبادان ارسال کنید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بینندگان محترم می‌توانند هم اکنون با مراجعه به تارنمای spaceomid.com، پیام‌های خود را برای ارسال از فضا به سراسر دنیا از طریق ماهواره کوثر ثبت کنند.

کوثر به آسمان خواهد رفت و پیام‌هایی را که شما ثبت کرده‌اید، همراه خود حمل می‌کند؛ پیامی که در دل فضا جاودانه می‌شود.

به همین منظور رادیو آبادان برگزار می‌کند

‌مسابقه بزرگ رادیویی: پیام من به آسمان

دل نوشته‌ی شما بر روی ماهواره‌های پرتاپی ایران به فضا

پیام‌ها و دلنوشته‌های خود را برای قرار گرفتن نمادین بر روی ماهواره‌های ایرانی که ۷دیماه ۱۴۰۴ به فضاپرتاپ می شوند به شماره ۳۰۰۰۰۱۴۸۵ ارسال کنید.

این پیام‌ها می تواند آرزو‌های شما، امیدهایتان، حرف دلتان با دانشمندان جوان و پیامتان به دشمنان ایران و انقلاب باشد.

به ۳ پیام زیبا و برگزیده جوایز نفیسی اعطا خواهد شد.