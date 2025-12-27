پخش زنده
واحد یک بخار نیروگاه شهیدسلیمی نکا با ظرفیت ۴۴۰ مگاوات، پس از انجام تعمیرات غیرمترقبه، مجدداً به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون نگهداری و تعمیرات شرکت مدیریت تولید برق نکا گفت: واحد یک بخار نیروگاه شهیدسلیمی نکا با ظرفیت تولید ۴۴۰ مگاوات، پس از انجام تعمیرات غیرمترقبه، مجدداً به شبکه سراسری برق کشور پیوست.
ابراهیم قلعهسری افزود: این واحد بهمنظور پیشگیری از نشتی آب و بخار و همچنین افزایش توان تولید، با هماهنگی مرکز کنترل شبکه برق کشور از مدار تولید خارج و تحت تعمیرات غیرمترقبه قرار گرفت.
وی گفت: با توجه به نیاز شبکه سراسری برق پس از خروج این واحد و پس از انجام اقدامات اولیه خنککاری بویلر، بهمنظور کاهش زمان بازگشت به مدار، فعالیتهای فشرده تعمیراتی در کوتاهترین زمان ممکن آغاز شد.
قلعه سری ادامه داد: پس از انجام تست آب زانویی سوتبلوئر و لولههای رهیت، تعویض یک لوله و ترمیم دو لوله پنجرهای اواپراتور، رفع نشتی فن شماره یک تأمینکننده هوای بویلر و همچنین تعویض دو لوله و ترمیم چهار لوله رهیت در بویلر، این واحد با تلاش مستمر کارکنان بخشهای تعمیرات و بهرهبرداری، در کمتر از ۳۵ ساعت مجدداً به مدار تولید بازگشت.
معاون نگهداری و تعمیرات شرکت مدیریت تولید برق نکا تأکید کرد: بازگشت سریع این واحد نقش مؤثری در پایداری شبکه برق و تأمین نیاز مصرفکنندگان داشته است.