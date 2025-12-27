دبیر ستاد صنایع خلاق معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: جشنواره مانوین یک جریان است و فقط به دهه فجر هر سال محدود نمی‌شود.

سید مهدی شریفی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با ابراز خرسندی از امید و دلگرمی ایجاد شده در اکوسیستم صنایع خلاق به بهانه مانوین از قطعی شدن پنل‌های تخصصی و حل مساله جشنواره مانوین خبر داد.

دبیر ستاد فناری‌های نرم گفت: با هدف ریشه یابی مساله‌های ذی نفعان صنایع خلاق، پنل توسعه بازار صنایع خلاق، پنل حکمرانی، پنل صادرات، پنل تامین مالی و پنل منابع انسانی صنایع خلاق، هسته‌های مرکزی خود را پیدا کرده است که در روز‌های برگزاری جشنواره در سالن‌های نمایشگاه بین المللی با حضور متخصصان برگزار می‌شود.

وی افزود: این پنل‌ها بعد از برگزاری جشنواره همچون دبیرخانه دائمی در ذیل ستاد، به تغذیه اکوسیستم می‌پردازد.