ظرفیتهای خالی صنایع در اصفهان فعال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون استاندار اصفهان در حاشیه کارگروه بهرهوری استان که با موضوع بهرهوری اقتصادی و استفاده از فرصتهای بالقوه برگزار شد، گفت:بهرهگیری از ظرفیتهای خالی صنایع و کارخانهها و توسعه فرهنگ «همپیمایی» برای استفاده بهینه از خودروهای شخصی در اصفهان در دستور کار است.
کوروش خسروی با اشاره به ظرفیتهای خالی گسترده در شبکه صنعتی استان، آن را سرمایه عظیم بدون استفاده توصیف کرد و افزود: قرار است شرکت شهرکهای صنعتی ظرفیتهای خالی خود را ثبت و معرفی کند، تا به جای خرید زمین و احداث سازههای جدید، از همین فضاهای موجود برای راهاندازی کسبوکارها استفاده شود.
وی با بیان اینکه ضریب اشغال خودرو در استان بهطور متوسط حدود ۱.۵ نفر است، ادامه داد: سالانه حجم زیادی از ثروت به دلیل تردد خودروهای نیمهخالی هدر میرود، که با ترویج همپیمایی، علاوه بر کاهش مصرف سوخت و آلودگی، میتوان فرصتهای تعاملی و اجتماعی جدیدی هم ایجاد کرد.
خسروی با اشاره به تجربه موفق کشورهای پیشرفته در اختصاص خطوط ویژه به خودروهای پرظرفیت، از وجود استارتآپهای فعال در استان برای ارائه نرمافزارهای مربوط خبرداد و گفت: زیرساختهای لازم برای اجرای این طرح در استان فراهم است.