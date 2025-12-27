به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان اردستان گفت: در راستای اجرای طرح پیشگیری از قاچاق سوخت، پس از هماهنگی‌های قضائی از طریق مرکز فرماندهی و کنترل، دستورالعمل لازم به یگان‌های انتظامی و پلیس‌های تخصصی شهرستان ابلاغ شد.

سرهنگ حجت‌الله بهامین افزود: در اجرای این طرح ماموران موفق شدند، در طول یک ماه، ۱۶ دستگاه خودرو حامل سوخت قاچاق را متوقف و مقدار ۴۷۸۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط کنند و در این خصوص۱۶ متهم به یگان انتظامی منتقل شدند.

وی ادامه داد: با هماهنگی تعزیرات حکومتی شهرستان، سوخت قاچاق کشف شده به نماینده شرکت نفت تحویل داده شد و متهمان هم به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ بهامین با تشکر از همکاری مردم با 110 افزود: پلیس در راستای اجرای مأموریت‌های خود از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند و با همکاری مسئولان قضائی و تعزیرات حکومتی، با افرادی که اقدام به قاچاق سوخت و کالا می‌کنند، به‌صورت جدی برخورد می کند.