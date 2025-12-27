پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس پلیس راهور استان در نشست خبری امروز با اصحاب رسانه ضمن تشریح عملکرد ۹ ماهه این پلیس، طرح های ترافیکی هفته مقاومت را بیان کرد.
سرهنگ "رضایی" با تأکید بر همکاری مردم، مسافران و همچنین ساکنان اطراف گلزار شهدا در روانسازی ترافیک، بر استفاده زائران از پارکینگهای موجود و خودداری از آوردن خودروهای شخصی تاکید و در تشریح محدودیتهای ترافیکی هفته مقاومت گفت:
"بزرگراه شهید پورجعفری" دارای محدودیت تردد بوده و مسیر جایگزین، "بزرگراه امام خمینی(ره) و خیابان سرباز" خواهد بود.
"بزرگراه آیتالله خامنهای" از محدوده دوربرگردان پمپ بنزین مختاری در روزهای اصلی مراسم مسدود و مسیر جایگزین، "خیابان سجادیه" خواهد بود.
"خیابان شهدا از تقاطع منجی تا گنبد جبلیه" مسدود و مسیر جایگزین، "خیابان مدیریت و خیابان سجادیه" تعین شده و در سه روز برگزاری مراسم نیز، تردد خودروهای سنگین از جاده هفت باغ و جاده ماهان ممنوع و محور جایگزین کمربندی جوپار است.