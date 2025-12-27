به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل دامپزشکی استان از رشد ۵۰ درصدی صادرات خوراک آبزیان از چهارمحال و بختیاری به خارج از کشورنسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

عباس گنجی افزود: کشور‌های ارمنستان، آذربایجان، قرقیزستان، گرجستان، تاجیکستان، ازبکستان، عراق و ترکیه و کشور‌های حوزه خلیج فارس از جمله کشور‌های هدف صادرات خوراک آبزیان است.

به گفته وی استان چهارمحال و بختیاری یکی از قطب‌های اصلی تولید خوراک آبزیان در کشور است.