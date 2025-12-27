کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان چهاربرج با رویکرد ساماندهی و ارتقای کیفیت نان برگزار وفرآیند تأمین، توزیع و عرضه بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در راستای سیاست‌های نظارتی و به‌منظور ساماندهی فرآیند تأمین، توزیع و عرضه نان، جلسه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان به ریاست فرماندار و با حضور اعضای کارگروه برگزار شد.

در این نشست، کلیات وضعیت نانوایی‌های سطح شهرستان، روند اجرای مصوبات پیشین و چالش‌های موجود در زنجیره گندم، آرد و نان مورد بررسی قرار گرفت. اعضای کارگروه بر ضرورت مدیریت هدفمند توزیع آرد، حفظ کیفیت تولید نان و پاسخگویی مؤثر به مطالبات و شکایات شهروندان تأکید کردند.

همچنین موضوعات مرتبط با فعالیت نانوایی‌های یارانه‌ای و آزادپز، رعایت ضوابط بهداشتی و صنفی و لزوم نظارت مستمر بر عملکرد واحد‌های پخت نان از دیگر محور‌های مورد بحث در این جلسه بود.

در پایان، مقرر شد نظارت‌ها و بازرسی‌ها در چارچوب قوانین و مقررات به‌صورت منسجم و مستمر ادامه یابد و اقدامات لازم برای اصلاح روند‌ها و ارتقای کیفیت نان در سطح شهرستان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شود.