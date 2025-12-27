بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ ساخت آبشیرینکن ۷ هزار و ۵۰۰ مترمکعبی تنگستان در بخش دلوار و در ساحل روستای محمدعامری با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، استاندار و نماینده مردم و دشتی و تنگستان آغاز شد.
این آبشیرینکن را یک شرکت خصوصی در زمان یک سال خواهد ساخت و دولت خرید تضمینی آب از تأسیسات نمکزدایی نوار ساحلی تنگستان را انجام خواهد داد.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در این آیین گفت: این آبشیرینکن بهدلیل این که در ماه رجب و سالروز میلاد امیرمؤمنان آغاز شده، «امام علی (ع)» نامگذاری شده و امیدواریم بتوانیم در زمان یک سال ساخت این آبشیرینکن به پایان برسد.
هاشم امینی افزود: این آبشیرینکن میتواند از لحاظ کمی و کیفی در تأمین آب پایدار این استان و این منطقه به انجام برسد و آب را به مردم برساند.
او تأکید کرد که روند ساخت این آبشیرینکن را خودم پیوسته پیگیری خواهم کرد تا در زمان مشخصشده به انجام برسد.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بیان کرد: در یکی دو هفته گذشته در جنوب کشور بارشهای خوبی داشتیم، ولی در مرکز کشور و شمال ناترازی در بارشها داریم؛ دولت، وزارت نیرو و شخص رئیس جمهور به موضوع ناترازی آب و حکمرانی بهطور جدی وارد شدهاند و تلاش میکنیم بهشکلی عمل کنیم که در حوزه آب آشامیدنی و بهداشت چالشی برای کشور ایجاد نشود؛ البته همراهی و کمک مردم هم بسیار میتواند راهگشار باشد.
هاشم امینی گفت: اکنون در کشور ۱۰۷ آب شیرینکن داریم که ۸۸ آبشیرینکن در حال بهرهبرداری است و ۱۹ آبشیرینکن نیز در دست ساخت است.
او ادامه داد: در استان بوشهر نیز ۱۰ آبشیرینکن به بهرهبرداری رسیده و ۵ آبشیرینکن نیز در دست ساخت است.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: نگاه دولت این است که در شعاع ۱۰۰ کیلومتری سواحل آبشیرینکن راهاندازی کند تا در کنار تأمین آب، هم پایداری جمعیت و هم اشتغال و تولید را در سواحل داشته باشیم.
امینی گفت: آب و فاضلاب بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای روستاهای استان گذاشته است؛ برای تأمین آب پایدار شهر بوشهر نیز طرحهایی تعریف شده و برنامههایی داریم تا این شرایط را در بوشهر، شهرستان جم و شهرستان دشتستان حل کنیم.
استاندار بوشهر هم در این آیین گفت: تأمین و توزیع آب آشامیدنی از مهمترین دغدغههای ما است و این آبشیرینکن ۷ هزار و ۵۰۰ مترمکعبی نیز در تأمین و پایداری آب میتواند بسیار مفید و مؤثر باشد.
ارسلان زارع افزود: همجواری با دریای پرنعمت خلیج فارس بهعنوان یک نعمت الهی این ظرفیت را برای ما ایجاد میکند که بتوانیم از آن برای آب آشامیدنی هم بهره ببریم.
او اضافه کرد: با شناختی که از پیمانکار این طرح داریم، میتوانیم به ساخت آن در زمان تعیینشده امیدوار باشیم و از اکنون این آبشیرینکن را از جمله طرحهای افتتاحی دهه فجر سال آینده قرار میدهیم.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: هرچندکه تنش و بحران آب داریم، اما دولت آن را مدیریت کرده و امیدواریم در روزهای آینده از این بحرانها عبور کنیم.
غلامحسین زراعی افزود: کار ساخت این آبشیرینکن باید بهطور جدی آغاز شود و از پیمانکار میخواهیم که شمارشگر معکوس برای این طرح قرار دهد تا کار روزبهروز پیگیری شود و در زمان مقرر به بهرهبرداری برسد.
او تأکید کرد که همه ما مسئولان تلاش داریم که این کار سرانجام برد.