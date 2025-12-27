در فتنه ۸۸ برای اولین بار مردم اصفهان در ۸ دی ماه به صحنه آمدند و پس از آن در ۹ دی ماه این حماسه در کل کشور گسترش پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سناریوی تقلب وشبه آفرینی در سلامت انتخابات شکل گرفت بطوریکه طرح سیاسی و امنیتی برای پروژه تغییر بهانه‌ای برای براندازی بود.

در عاشورای سال ۸۸ ماهیت پروژه براندازی با صحنه گردانی جریان سازمان یافته علنی شد و مردم زمانی که دیدند کشور در خطر است قدرت تحلیل خود را از دست ندادند و با منطق و فکر به تسخیر ایران، نه بزرگ گفتند.

اصفهانی‌ها هم در این بین باتوجه به حساسیت به مسائل انقلاب و ساحت مقدس اهل بیت (ع) روز ۸ دی آن حماسه را آفریدند

مردم با تحلیل جامع وآگاهانه و باتمام قدرت برای حفظ یکپارچی ایران به میدان آمدند و کشور را از فضای غبارآلود خارج کردند.

پایداری وثبات ایران محصول حماسه ۹ دی مردم است؛ مردمی که شکاف داخلی برایشان خط قرمز است.